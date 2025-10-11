' Droga market' in casa in manette 4 persone

Casertanews.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smantellato un ‘droga market’ casalingo. E’ il risultato dell’operazione antidroga dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno arrestato quattro persone e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: droga - market

Smantellata una rete di narcotraffico a Catania. Il market della droga in una casa di Librino: 8 arresti, 7 indagati

Market della droga in casa a Bologna: coppia in arresto

Scoperto market della droga in un container a Mascali: Arrestato un 33enne

In casa aveva il market della droga, trovate anche 38 dosi di cocaina: arrestato - Valledoria Nella sua casa di Valledoria aveva messo su un supermercato della droga, con diverse dosi di cocaina ed eroina. Si legge su lanuovasardegna.it

droga market casa manetteValledoria, in casa market di cocaina ed eroina: un uomo arrestato - Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 38 dosi di cocaina, due dosi di eroina e 3. Scrive cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Market Casa Manette