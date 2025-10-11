Dritto e Rovescio Pietro Senaldi | Salvate Ilaria Salis e processate gli agenti

A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento e attualità di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, si parla dei diversi casi di applicazione della giustizia e della legge, emblematici quelli di Ramy e di Ilaria Salis. Si punta il dito contro la sinistra, garantista a corrente alterna. Il primo ad attaccare forte è Pietro Senaldi, condirettore di Libero: "Questi qui di sinistra non vogliono processare Ilaria Salis e vogliono processare venti volte i Carabinieri, questo è il punto. Vi vedo applaudire e godere della giustizia quando viene processato per la seconda, terza volta un Carabiniere poi la Salis chissenefrega, non la deve processare nessuno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

