Drake e Kendrick Lamar la storia infinita | rigettata la causa di diffamazione contro la Universal
Holly e Mark Lenders, Don Camillo e Peppone, Fedez e Tony Effe, Amadeus e Pedro, i fratelli Gallagher e il resto del mondo, e ancora tanti, tanti altri. La letteratura, così come il mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, sono pieni zeppi di antagonisti. Negli ultimi tempi, tuttavia, una faida in particolare sta intrattenendo il pubblico americano e internazionale: l’infinita querelle tra Drake e Kendrick Lamar. Tra un dissing e una dichiarazione al veleno, i Bugo e Morgan del rap statunitense stanno litigando da anni e un nuovo capitolo della saga promette ulteriori attriti tra i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: drake - kendrick
Drake ha chiesto alla Universal di visionare il contratto di Kendrick Lamar
Il successo di drake dopo la fine della battaglia con kendrick lamar
Rigettata la causa di diffamazione di Drake contro Universal per ‘Not Like Us’ di Kendrick Lamar. Una giudice federale ha stabilito che nel contesto di un dissing le frasi contenute in una canzone non possono essere interpretate come accuse reali - X Vai su X
Rigettata la causa di diffamazione di Drake contro Universal per ‘Not Like Us’ di Kendrick Lamar. Una giudice federale ha stabilito che nel contesto di un dissing le frasi contenute in una canzone non possono essere interpretate come accuse reali e quindi no Vai su Facebook
Kendrick Lamar vs Drake, la guerra dei mondi - L’unico uomo ad aver fatto ricorso in appello nel processo Pelicot in secondo grado ha preso una pena più severa di quella presa in primo grado Husamettin Dogan era stato condannato a 9 anni nel primo ... Riporta rivistastudio.com
È stata respinta la causa di Drake contro la sua etichetta discografica per aver promosso una canzone che lo insultava - Una giudice degli Stati Uniti ha respinto la causa per diffamazione presentata dal rapper Drake contro la sua etichetta discografica, Universal Music Group, per aver pubblicato e promosso una canzone ... Secondo ilpost.it