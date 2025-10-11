Drake e Kendrick Lamar la storia infinita | rigettata la causa di diffamazione contro la Universal

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Holly e Mark Lenders, Don Camillo e Peppone, Fedez e Tony Effe, Amadeus e Pedro, i fratelli Gallagher e il resto del mondo, e ancora tanti, tanti altri. La letteratura, così come il mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, sono pieni zeppi di antagonisti. Negli ultimi tempi, tuttavia, una faida in particolare sta intrattenendo il pubblico americano e internazionale: l’infinita querelle tra Drake e Kendrick Lamar. Tra un dissing e una dichiarazione al veleno, i Bugo e Morgan del rap statunitense stanno litigando da anni e un nuovo capitolo della saga promette ulteriori attriti tra i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

drake e kendrick lamar la storia infinita rigettata la causa di diffamazione contro la universal

© Metropolitanmagazine.it - Drake e Kendrick Lamar, la storia infinita: rigettata la causa di diffamazione contro la Universal

In questa notizia si parla di: drake - kendrick

Drake ha chiesto alla Universal di visionare il contratto di Kendrick Lamar

Il successo di drake dopo la fine della battaglia con kendrick lamar

Kendrick Lamar vs Drake, la guerra dei mondi - L’unico uomo ad aver fatto ricorso in appello nel processo Pelicot in secondo grado ha preso una pena più severa di quella presa in primo grado Husamettin Dogan era stato condannato a 9 anni nel primo ... Riporta rivistastudio.com

drake kendrick lamar storiaÈ stata respinta la causa di Drake contro la sua etichetta discografica per aver promosso una canzone che lo insultava - Una giudice degli Stati Uniti ha respinto la causa per diffamazione presentata dal rapper Drake contro la sua etichetta discografica, Universal Music Group, per aver pubblicato e promosso una canzone ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Drake Kendrick Lamar Storia