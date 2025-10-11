Holly e Mark Lenders, Don Camillo e Peppone, Fedez e Tony Effe, Amadeus e Pedro, i fratelli Gallagher e il resto del mondo, e ancora tanti, tanti altri. La letteratura, così come il mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, sono pieni zeppi di antagonisti. Negli ultimi tempi, tuttavia, una faida in particolare sta intrattenendo il pubblico americano e internazionale: l’infinita querelle tra Drake e Kendrick Lamar. Tra un dissing e una dichiarazione al veleno, i Bugo e Morgan del rap statunitense stanno litigando da anni e un nuovo capitolo della saga promette ulteriori attriti tra i due. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drake e Kendrick Lamar, la storia infinita: rigettata la causa di diffamazione contro la Universal