Dove vedere in tv Scandicci-Perugia oggi A1 volley femminile | orario programma streaming

Oggi sabato 11 ottobre (ore 20.30) si gioca Scandicci-Perugia, incontro valido per la seconda giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. Le toscane si presenteranno all’appuntamento dopo aver sconfitto Monviso nella partita che ha aperto la stagione, mentre le umbre hanno perso tra le mura amiche contro Vallefoglia al tie-break. Le padrone di casa partiranno con i favori del pronostico e puntano a incamerare tre punti per rimanere in vetta alla classifica, proseguendo al meglio il cammino nella lotta scudetto. L’opposto Ekaterina Antropova sarà chiamata a trascinare Scandicci, dopo aver messo a segno 30 punti nell’esordio di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

