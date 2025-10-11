Jasmine Paolini non vuole fermarsi e, dopo aver sconfitto nell’ordine Yue Yuan, Clara Tauson e la n.2 al mondo Iga Swiatek, affronterà Coco Gauff nella mattinata italiana di sabato 11 ottobre in occasione della prima semifinale del WTA 1000 di Wuhan 2025. A confronto la numero 8 e la numero 3 del ranking, che scenderanno in campo non prima delle ore 11.00 (al termine di un doppio). LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GAUFF OGGI DALLE 11.00 La 29enne toscana ha tutte le carte in regola per raggiungere l’ultimo atto, potendo contare su un bilancio favorevole (3-2) negli scontri diretti con Gauff e soprattutto cavalcando una striscia di tre successi consecutivi in stagione: 6-4 6-3 nei quarti a Stoccarda e 6-4 6-2 in finale a Roma sulla terra, ma anche in rimonta 2-6 6-4 6-3 a Cincinnati sul cemento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Gauff oggi, WTA Wuhan 2025: orario semifinale, programma, streaming