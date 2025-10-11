Dove vedere in tv le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 oggi | orari partite programma streaming

Oggi, sabato 11 ottobre, sono in programma otto incontri validi per i gironi europei di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio. Riflettori puntati ovviamente in chiave azzurra sulle sfide del gruppo I, con la Norvegia che ospita Israele a Oslo (ore 18.00) e l’Italia di Gennaro Gattuso che fa visita all’Estonia in quel di Tallinn (ore 20.45). Gli Azzurri sono obbligati a vincere per consolidare il secondo posto nel girone, sperando nel frattempo in un passo falso di Haaland e compagni contro l’insidiosa squadra israeliana per tornare pienamente in lizza anche per la prima posizione del raggruppamento senza dover contare sulla differenza reti (al momento il passivo è molto pesante rispetto alla Norvegia). 🔗 Leggi su Oasport.it

