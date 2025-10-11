Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025 | orari programma streaming

La stagione è ormai arrivata agli sgoccioli, mancano solo le ultime corse e poi sarà tempo di bilanci. Gli appassionati però, nel frattempo, potranno ancora godersi un intenso weekend di emozioni con la disputa, a sole ventiquattro ore di distanza, di due gare che sono ormai caratteristiche del calendario internazionale: il Giro di Lombardia e la Parigi-Tours. La storica corsa in linea francese, giunta all’edizione numero 119, parte da Chartres e si conclude a Tours dopo 211,6 chilometri. Le formazioni partecipanti, presenti dodici squadre World Tour, si sfidano per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Christophe Laporte, vincitore dello scorso anno davanti al ceco Mathias Vacek e al belga Jasper Philipsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

