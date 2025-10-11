Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo A1 volley femminile | orario programma streaming

Domenica alle 16 il Palaverde di Villorba si tingerà di gialloblù per il debutto casalingo della Prosecco DOC Imoco Conegliano, attesa dalla sfida contro la Honda Cuneo Granda Volley nella seconda giornata di Serie A1 Tigotà. Dopo il sofferto successo al tie-break di Busto Arsizio, le campionesse d’Italia vogliono ritrovare fluidità e continuità di gioco. La squadra di Daniele Santarelli si affida ancora una volta al talento di Isabelle Haak, protagonista assoluta con 31 punti e MVP della prima uscita, ma anche alle certezze offerte da Zhu Ting, apparsa in crescita, mentre al centro Lubian prende quota dopo la buona prestazione di lunedì scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

