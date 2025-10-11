L’ultima partita in ordine cronologico della seconda giornata di Serie A1 Tigotà sarà la sfida di cartello tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Numia Vero Volley Milano, in programma domenica alle 18 al PalaFenera. È il primo vero big match della stagione, che mette di fronte le due squadre più convincenti del turno inaugurale. Chieri arriva con entusiasmo dopo il 3-1 esterno di Firenze, frutto di una prova solida e ben bilanciata. La formazione di Giovanni Bregoli ha mostrato grande organizzazione difensiva e lucidità tattica, trovando in Gray, MVP con 16 punti, e in Kunzler le trascinatrici di un attacco fluido e vario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Chieri-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming