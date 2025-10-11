Doppio infanticidio a Reggio Calabria i periti del Pm | Sara Genovese lucida non voleva avere figli

Sara Genovese, la ragazza venticinquenne accusata di avere soppresso i suoi due figli (ma c’è il sospetto che ce ne sia un altro) era perfettamente lucida e consapevole. Lo hanno stabilito i consulenti psichiatrici del Gip, mentre la donna si trova in carcere. I fatti. Il caso ha preso corpo a luglio 2024, quando Sara si è presentata d’urgenza al  Grande Ospedale Metropolitano con un’emorragia e un malore. Ma quello che ha colpito il personale sanitario è stato il suo atteggiamento. “Era molto, molto lucida e molto determinata nelle sue affermazioni, tanto da spingerci a considerare ipotesi alternative, persino quella di un tumore”, hanno riferito i sanitari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

