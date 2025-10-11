Doppietta Yildiz ancora lui! Il bianconero scatenato e segna così due reti in due minuti con la sua Turchia | che golazo del 10

Doppietta Yildiz, ancora lui in rete per la Turchia contro la Bulgaria: grandissima rete per il talento bianconero. Una notte da leader, una prestazione da fuoriclasse assoluto. Kenan Yildiz si prende la Turchia sulle spalle e la trascina con una doppietta da urlo nella sfida di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Bulgaria. Il gioiello della Juve ha offerto una prova sontuosa, impreziosita da due gol di pregevole fattura che hanno spento le resistenze bulgare. Dopo aver segnato la rete del 3-1 a inizio ripresa, il fantasista bianconero ha concesso il bis, mettendo il sigillo definitivo sul match con un’altra perla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

