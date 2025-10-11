Dopo piazzale Rosselli bagni pubblici anche a Villa Bonfiglio

Bagni pubblici fruibili anche alla Villa Bonfiglio al viale della Vittoria. Da lunedì il servizio sarà attivo non soltanto davanti a piazzale Rosselli, ma anche al Viale. “Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nel voler garantire maggiore decoro e vivibilità agli spazi pubblici della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Modifiche alla viabilità ad Avezzano: Via Allende e Piazzale Kennedy riorganizzati dopo la fine dei lavori del terminal bus

Aggiornamento - Dopo essere giunti in PIAZZA LEONARDO DA VINCI parte dei manifestanti proseguirà in corteo lungo il seguente percorso: "PIAZZA PIOLA, VIA PACINI, VIA TEODOSIO, VIALE PORPORA, VIA RONCHI, PIAZZA UDINE

Agrigento, da oggi in funzione i bagni pubblici tra via Imera e piazzale Rosselli - Ad Agrigento da oggi, mercoledì 8 ottobre, sono fruibili i bagni pubblici siti nei locali “Ex Gil”, tra piazzale Fratelli Rosselli e via Imera. grandangoloagrigento.it scrive

