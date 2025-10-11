Soddisfazione viene espressa dagli avvocati difensori degli imputati. "Dopo molti anni e grazie alla estrema cura ed attenzione manifestate dal Collegio giudicante nella analisi dei risultati probatori si è pervenuti ad una decisione che restituisce piena dignità alla figura di Antonella Duchini e di Orazio Gisabella" commentano gli avvocati Nicola Di Mario e Michele Nannarone. "La esistenza di un patto corruttivo che, secondo l’imputazione elevata dalla Procura di Firenze, avrebbe inquinato l’esercizio della funzione svolta dalla dottoressa Duchini ha ricevuto una netta confutazione non essendo mai emerso alcun elemento, neppure di carattere indiziario, che desse conto di presunti accordi illeciti raggiunti dall’ex magistrato con soggetti terzi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dopo otto anni, restituita piena dignità"