Dopo la promozione di aprile Standard & Poor' s conferma il rating Bbb+ all' Italia
L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating 'BBB+' dell'Italia. L'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale che lo scorso aprile aveva alzato il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile in aprile premiando la stabilità politica del Paese. Nelle. 🔗 Leggi su Today.it
