Dopo i giornalisti spiati anche i banchieri | ora il caso Paragon diventerà una cosa importante per Giorgia Meloni?

Due tra i più grossi banchieri italiani, entrambi coinvolti in operazioni che puntano a ridefinire lo scenario finanziario italiano, spiati in modo illegale sono una "cosa importante" per Giorgia Meloni? Allora dia rispose sul caso Paragon, che ha coinvolto anche me, Ciro Pellegrino e altri giornalisti e attivisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due tra i più grossi banchieri italiani, entrambi coinvolti in operazioni che puntano a ridefinire lo scenario finanziario italiano, spiati in modo illegale

