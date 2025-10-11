Dopo i giornalisti spiati anche i banchieri | ora il caso Paragon diventerà una cosa importante per Giorgia Meloni?
Due tra i più grossi banchieri italiani, entrambi coinvolti in operazioni che puntano a ridefinire lo scenario finanziario italiano, spiati in modo illegale sono una "cosa importante" per Giorgia Meloni? Allora dia rispose sul caso Paragon, che ha coinvolto anche me, Ciro Pellegrino e altri giornalisti e attivisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo i giornalisti, spiati anche i banchieri: ora il caso Paragon diventerà una “cosa importante” per Giorgia Meloni? - Due tra i più grossi banchieri italiani, entrambi coinvolti in operazioni che puntano a ridefinire lo scenario finanziario italiano, spiati in modo illegale ... Secondo fanpage.it