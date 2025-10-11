Realisticamente il conflitto russo-ucraino sta inabissandosi nel dimenticatoio. Qualche giorno fa Zelensky ribadiva che l’Europa e gli Usa devono dare ancora una risposta concreta contro gli attacchi russi. La von der Leyen ha parlato esplicitamente di essere in guerra ibrida. La sensazione è che molti nel Vecchio Continente stiano marciando per proprio conto. Ognuno rilascia dichiarazioni che vanno nel senso contrario della pace. Chi riesce spiegare qual è la strategia dell’Europa? Chi comanda in Europa? Dove si vuole andare a parare nel conflitto in corso? L’Europa (tutta) è o no in guerra con la Russia? Non sarà sfuggita ai più l’intervista rilasciata dall’ex premier teutonica Angela Merkel. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo Gaza, Trump riuscirà a chiudere l’accordo di pace tra Russia e Ucraina? L’opinione di Guandalini