Doping Oliveira squalificato per 4 anni Al bacio contaminato non ha creduto nessuno

Il tennista venezuelano, ma portoghese di nascita, numero 77 nel doppio cinque anni fa, era stato trovato positivo alla metanfetamina quasi un anno fa. Ma la sua giustificazione è stata respinta per mancanza di fondamento e prove concrete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doping, Oliveira squalificato per 4 anni. Al "bacio contaminato" non ha creduto nessuno

In questa notizia si parla di: doping - oliveira

Gonzalo Oliveira aveva detto di aver baciato una donna: non è creduto, squalificato 4 anni per doping

Doping, Oliveira squalificato per quattro anni: respinta la tesi del “bacio contaminato” - X Vai su X

A UFC Rio ritorna Charles Oliveira?Sabato lo attende il polacco Mateusz Gamrot Uno dei fighters più popolari dei tempi recenti è pronto a tornare in azione. Il brasiliano Charles “Do Bronx” Oliveira combatterà nella propria nazione natale questo weekend a - facebook.com Vai su Facebook

Gonzalo Oliveira aveva detto di aver baciato una donna: non è creduto, squalificato 4 anni per doping - Il tennista venezuelano Gonzalo Oliveira è stato squalificato quattro anni per doping: trovato positivo alla metanfetamina, aveva chiamato a testimoniare ... Riporta fanpage.it

Oliveira positivo alla metanfetamina: “Colpa di un bacio”. Ma l’ITIA, a differenza di Sinner, rifiuta la tesi della contaminazione - Il venezuelano Gonçalo Oliveira è stato squalificato per 4 anni per doping dall'ITIA. Secondo sport.virgilio.it