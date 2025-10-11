Dono ’Nel Borgo’ Nuovi arredi in ospedale

I mugellani, e in particolare l’associazionismo, vogliono bene al proprio ospedale. E sono frequenti le iniziative dal basso, per dotare il presidio di strumentazioni e arredi che ne migliorino i servizi e il comfort per i pazienti. Era accaduto subito dopo il periodo del Covid, ma la beneficenza verso l’ospedale di Borgo San Lorenzo continua. Sono costanti le donazioni da parte dell’associazione del Sorriso di Bruna, ad esempio. Ed ora l’aiuto arriva dal Comitato Operatori Economici ’Nel Borgo’, riuniti nell’omonimo Centro Commerciala Naturale. C’è voluto un po’ di tempo per procedere agli acquisti ma alla fine gli arredi si sono resi disponibili, frutto di una passata cena estiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it