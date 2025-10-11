Donna stuprata a Sondrio manifestazione spontanea in piazza | Vogliamo più sicurezza ma no a bandiere e razzismo

Sondrio – No a simboli, bandiere o messaggi di natura politica o razzista, sì a cartelloni, striscioni e messaggi che esprimano solidarietà, sostegno e vicinanza alla vittima della bestiale aggressione avvenuta lunedì sera nel parcheggio di via Morbegno, a Sondrio (ora è spuntata una testimone che dice di aver visto il maliano e la vittima insieme prima della violenza). L’appuntamento è in piazzale Bertacchi alle 14 di domani, davanti all’ingresso ancora impacchettato della stazione ferroviaria. L’iniziativa, nata spontaneamente su Facebook come reazione all’episodio di terribile violenza ai danni della donna di 44 anni di Tirano, picchiata selvaggiamente, rapinata e violentata da un giovane originario del Mali, poi arrestato dalla Polizia, ha rapidamente preso forma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna stuprata a Sondrio, manifestazione spontanea in piazza: “Vogliamo più sicurezza, ma no a bandiere e razzismo”

