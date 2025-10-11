Donna in ospedale con proiettile nella spalla | ipotesi collegamento con spari in piazza Bellini

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 64enne è arrivata al Pronto Soccorso del "Pellegrini" con una ferita da arma da fuoco; non si esclude collegamento con i colpi di pistola esplosi nella notte in piazza Bellini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - ospedale

Tentato omicidio, aggredisce la moglie con la roncola: donna gravissima in ospedale

Donna fuori di sé: incendia i mobili di fronte a casa e finisce in ospedale

Carabinieri scortano in ospedale una donna che stava per partorire

donna ospedale proiettile spallaDonna in ospedale con proiettile nella spalla: ipotesi collegamento con spari in piazza Bellini - Una 64enne è arrivata al Pronto Soccorso del "Pellegrini" con una ferita da arma da fuoco; non si esclude collegamento con i colpi di pistola ... Secondo fanpage.it

donna ospedale proiettile spallaNapoli, rissa e spari a Port'Alba: tre bossoli, donna ferita da un proiettile alla spalla - Momenti di paura e di tensione, la notte scorsa nel cuore del centro storico. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donna Ospedale Proiettile Spalla