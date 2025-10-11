Donna immobilizzata e rapinata a Milano nel sottopasso della metro MM2 23enne arrestato | come ha agito

Un 23enne egiziano è stato fermato dalla Polizia a Milano per rapina ai danni di una donna nel sottopasso della MM2. Proseguono le indagini.

Irruzione dei carabinieri in una casa a Carini, salvata donna immobilizzata

Tragedia all'Ospedale del Mare: una donna di 39 anni è morta dopo essere stata sedata e immobilizzata. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità.

