Donald Trump si è vaccinato contro influenza e Covid
Il presidente americano ha ricevuto una dose di richiamo "in previsione i viaggi internazionali", si legge nel referto medico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
