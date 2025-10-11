Donald Trump si è vaccinato contro influenza e Covid

Il presidente americano ha ricevuto una dose di richiamo "in previsione i viaggi internazionali", si legge nel referto medico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

