Donald Trump ha una salute eccellente E il presidente Usa si vaccina contro Covid-19
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha una «salute eccellente». Ed è stato vaccinato contro Covid-19 in previsione dei prossimi viaggi internazionali che dovrà affrontare. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca parlando degli screening sanitari preventivi a cui si è sottoposto il tycoon, che la prossima settimana sarà in Medio Oriente per sigillare il piano di pace per Gaza. Il Capitano di Marina Sean Barbabella ha fatto sapere che Trump si è sottoposto a una visita medica completa presso il Walter Reed Military Medical Center. E che la sua la sua età cardiaca – una misura convalidata della vitalità cardiaca basata su un elettrocardiogramma – è risultata essere di circa 14 anni più giovane di quella cronologica. 🔗 Leggi su Open.online
