Donald Trump annuncia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre

Donald Trump annuncia a partire dal 1 novembre dazi aggiuntivi del 100% nei confronti della Cina. “Si è appena appreso che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, affermando che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro. Ciò riguarda tutti i Paesi, senza eccezioni, ed è stato ovviamente un piano da loro ideato anni fa. È assolutamente inaudito nel commercio internazionale e una vergogna morale nei rapporti con altre nazioni”, scrive il presidente Usa in un post su Truth. 🔗 Leggi su Lapresse.it

