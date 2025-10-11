Donadoni | Ho visto un bel Milan L’inizio è ottimo e fa ben sperare

Roberto Donadoni, storico centrocampista rossonero, ha parlato dell'inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri nel corso di un'intervista a 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Donadoni: "Ho visto un bel Milan. L'inizio è ottimo e fa ben sperare"

Donadoni: "Ho visto un bel Milan finora. Se è da scudetto? Direi di sì" - In merito all'inizio di stagione del Milan, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha spiegato a Tuttosport: "Com'è stato l'inizio di stagione del Milan?

