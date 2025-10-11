Domenica prossima il bomba day a Verona | le vie da evacuare A4 e tangenziale sud chiuse
Domenica 19 ottobre i cittadini che si trovano nell’area di via Apollo, a Sud del Comune di Verona, dovranno lasciare le proprie abitazioni entro e non oltre le 7.30 fino alla fine delle operazioni di rimozione (previste entro quattro ore) di una bomba della Seconda Guerra mondiale rinvenuta in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: domenica - prossima
Bomba day alla Genovesa, fissata la data: chiuse A4 e tangenziale, 1.500 residenti da evacuare - Bomba day alla Genovesa, fissata la data per il disinnesco: chiuse autostrada A4 e tangenziale, 1. Scrive veronaoggi.it
Bomba day il 19 ottobre, chiuso il casello dell'autostrada Verona Sud e la tangenziale. Tutte le aree interdette - Si svolgeranno domenica 19 ottobre le attività di bonifica complessa dell'ordigno residuato della Seconda guerra mondiale, ritrovato a Verona, all'interno di un ... Si legge su msn.com