Domenica In ospiti 12 ottobre | i protagonisti del salotto di Mara Venier

Roma, 11 ottobre 2025 – Domani, domenica 12 ottobre, dalle 14 alle 17 su Raiuno torna 'Domenica In', storico programma della domenica pomeriggio condotto in questa edizione da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Un programma sempre molto atteso dal pubblico e che, dal punto di vista degli ascolti tv, ha l'arduo compito di gareggiare con la corazzata domenicale di Canale 5: Amici dalle 14 alle 16 e Verissimo dalle 16.30 in avanti. Diversi gli ospiti nel salotto degli studio 'Fabrizio Frizzi' di Roma. Si parlerà delle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi insieme alla figlia Evelina.

