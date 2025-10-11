Domenica blindata Le disposizioni per la sicurezza
ASSISI – Verso la Marcia della Pace, disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione vista la grande partecipazione di marciatori. Riguardano la regolamentazione della circolazione e sosta (con zone rimozione), in Assisi e Santa Maria degli Angeli e anche le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi ed attività commerciali che dovranno rimuovere, nelle vie e piazze interessate, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere. A Santa Maria degli Angeli, è stato disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli, dalle ore 7 alle 17 di domani in Piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia, via Becchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: domenica - blindata
Cassiana, cava blindata causa bomba. Domenica sarà fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato in un cantiere di Empoli
Il Resto del Carlino. . Tornano le giornate Fai d’autunno: 700 luoghi straordinariamente aperti in 350 città italiane. A Bologna sono 11 gli itinerari gratuiti in cui vi condurranno i volontari sabato 11 e domenica 12 ottobre. Scopriamone insieme alcuni. di @amali - facebook.com Vai su Facebook
Derby Lazio-Roma, droni e mille agenti per la domenica più lunga: “Olimpico blindato” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/21/news/derby_lazio_roma_agenti_sicurezza_olimpico_scontri_ultras-424860225/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Domenica blindata. Le disposizioni per la sicurezza - ASSISI – Verso la Marcia della Pace, disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione vista la grande ... Scrive msn.com
Italia-Israele, da domenica blindata la zona dello stadio - Disposte anche misure stringenti per vigilare sulla concomitante manifestazione pro Palestina in centro ... rainews.it scrive