Domenica blindata Le disposizioni per la sicurezza

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASSISI – Verso la Marcia della Pace, disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione vista la grande partecipazione di marciatori. Riguardano la regolamentazione della circolazione e sosta (con zone rimozione), in Assisi e Santa Maria degli Angeli e anche le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi ed attività commerciali che dovranno rimuovere, nelle vie e piazze interessate, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere. A Santa Maria degli Angeli, è stato disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli, dalle ore 7 alle 17 di domani in Piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia, via Becchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

domenica blindata le disposizioni per la sicurezza

© Lanazione.it - Domenica blindata. Le disposizioni per la sicurezza

In questa notizia si parla di: domenica - blindata

Cassiana, cava blindata causa bomba. Domenica sarà fatto brillare l’ordigno bellico ritrovato in un cantiere di Empoli

domenica blindata disposizioni sicurezzaDomenica blindata. Le disposizioni per la sicurezza - ASSISI – Verso la Marcia della Pace, disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione vista la grande ... Scrive msn.com

domenica blindata disposizioni sicurezzaItalia-Israele, da domenica blindata la zona dello stadio - Disposte anche misure stringenti per vigilare sulla concomitante manifestazione pro Palestina in centro ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Domenica Blindata Disposizioni Sicurezza