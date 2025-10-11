ASSISI – Verso la Marcia della Pace, disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione vista la grande partecipazione di marciatori. Riguardano la regolamentazione della circolazione e sosta (con zone rimozione), in Assisi e Santa Maria degli Angeli e anche le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi ed attività commerciali che dovranno rimuovere, nelle vie e piazze interessate, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere. A Santa Maria degli Angeli, è stato disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli, dalle ore 7 alle 17 di domani in Piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia, via Becchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica blindata. Le disposizioni per la sicurezza