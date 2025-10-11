Dodo segnali di disgelo Le due parti si avvicinano

La Fiorentina e Dodo tornano a parlarsi. Dopo mesi di gelo e silenzi, si registrano finalmente segnali concreti di riapertura sul fronte rinnovo: il manager del brasiliano, Giuliano Bertolucci, è infatti pronto a sbarcare a Firenze insieme ai suoi collaboratori per riaccendere il dialogo con il club viola. Un passo atteso da tempo, che conferma come il muro contro muro andato avanti da gennaio scorso stia cedendo. Dalla società viola sull’argomento non trapela nulla (il club sta continuando a lavorare in silenzio, anche sulla questione Mandragora) ma la sensazione è che il clima sia cambiato rispetto alla fase più tesa della vicenda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

