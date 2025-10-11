Dodici mesi per riformare i commercialisti ma è scontro nella categoria Il presidente Anc Cuchel | Valorizzare il ruolo non gli interessi di pochi

Notizie.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento dei commercialisti. Sullo sfondo, però, c’è un durissimo scontro nella categoria. Parla il presidente Anc Marco Cuchel. “ La riforma della nostra Carta Costituzionale, poiché questo è un ordinamento professionale, non può essere costruita a porte chiuse e presentata come un pacchetto già confezionato. Sarebbe stato doveroso aprire un confronto vero. Non è stato fatto”. (ANC FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

dodici mesi per riformare i commercialisti ma 232 scontro nella categoria il presidente anc cuchel valorizzare il ruolo non gli interessi di pochi

© Notizie.com - Dodici mesi per riformare i commercialisti, ma è scontro nella categoria. Il presidente Anc Cuchel: “Valorizzare il ruolo, non gli interessi di pochi”

In questa notizia si parla di: dodici - mesi

Zero morti in strada per dodici mesi consecutivi: la svolta di Helsinki grazie ai limiti di velocità a 30 km/h

Le scuole in cantiere: "Aule e laboratori a Corneto e alle Vergini pronti tra dodici mesi"

Il Gran premio del sindaco: "Un’occasione unica per promuovere Monza dodici mesi all’anno"

Via libera alla riforma dei commercialisti: 12 mesi per l’attuazione - Dodici mesi di tempo per dare attuazione alla delega per la riforma della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Lo riporta ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Dodici Mesi Riformare Commercialisti