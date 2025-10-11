Dobbiamo dirvi una cosa Grande Fratello comunicato ufficiale della produzione | tutti riuniti in salone poi la scoperta

Nuova e movimentata sfida all’interno della Casa del Grande Fratello, dove nelle ultime ore i concorrenti sono stati messi duramente alla prova da un comunicato ufficiale arrivato nel pomeriggio. A leggere l’annuncio sono state Giulia e Rasha, che hanno radunato tutti i coinquilini in salone per comunicare l’ennesima missione legata al budget settimanale. “Per vincere il budget della prossima spesa settimanale, dovrete mettervi seriamente alla prova!”, ha esordito la modella, seguita subito dopo dalla collega: “Per le prossime ventiquattro ore, quando risuonerà in Casa una sirena, i casalinghi e le casalinghe, chiamate da Grande Fratello, avranno solo trenta secondi per spogliarsi e buttarsi in piscina”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it