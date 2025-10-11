Djokovic si complimenta Vacherot lo ‘supplica’ | Non ritirarti
(Adnkronos) – Continua la favola di Valentin Vacherot a Shanghai. Il tennista monegasco ha battuto oggi, sabato 11 ottobre, Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale del Masters 1000 cinese, raggiungendo, da numero 204 del mondo e dopo essere partito dalle qualificazioni, la prima finale del circuito Atp della . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: djokovic - complimenta
SHANGHAI: NOVAK DJOKOVIC RECORD E VITTORIA! Nole Djokovic conquista la sua ottantesima semifinale nei master mille! Batte Bergs con il risultato di 6/3 7/5 e accede alla semifinale del master di Shanghai. Complimenti Nole skyspor #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Djokovic si complimenta, Vacherot lo ‘supplica’: “Non ritirarti” - Al termine del match, Vacherot ha incassato i sinceri complimenti di Djokovic, stremato dalle condizioni di Shanghai con problemi fisici che hanno richiesto l’ingresso in campo del fisioterapista: “Te ... Secondo sassarinotizie.com
Djokovic, niente allenamento a Wimbledon in vista della semifinale con Sinner - Alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, il serbo avrebbe dovuto svolgere un allenamento di due ore, dalle 14 alle 16 ... Lo riporta sport.sky.it