Djokovic si complimenta Vacherot lo ‘supplica’ | Non ritirarti

Webmagazine24.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Continua la favola di Valentin Vacherot a Shanghai. Il tennista monegasco ha battuto oggi, sabato 11 ottobre, Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale del Masters 1000 cinese, raggiungendo, da numero 204 del mondo e dopo essere partito dalle qualificazioni, la prima finale del circuito Atp della . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

djokovic complimenta vacherot 8216supplica8217Djokovic si complimenta, Vacherot lo ‘supplica’: “Non ritirarti” - Al termine del match, Vacherot ha incassato i sinceri complimenti di Djokovic, stremato dalle condizioni di Shanghai con problemi fisici che hanno richiesto l’ingresso in campo del fisioterapista: “Te ... Secondo sassarinotizie.com

