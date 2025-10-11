Djokovic oltre la soglia della sofferenza | a Shanghai va in scena il martirio fisico di un 38enne

Uno stoico e immenso Novak Djokovic è uscito battuto dalla semifinale dell'ATP 1000 di Shanghai per mano del monegasco Valentin Vacherot, che sta giocando il torneo della vita. Il campione serbo a 38 anni ha mostrato di non volersi arrendere ancora al corso del tempo, provando a spingere il proprio corpo oltre la soglia del dolore fisico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Novak Djokovic ammette: “Non ho in programma altri tornei oltre ai quattro Slam”

"Può sembrare facile che io sia arrivato in semifinale, ma ho dovuto conquistare ogni partita duramente. In questa fase della mia carriera devo sempre convivere con qualcosa che non va nel mio corpo" parla così Novak Djokovic dopo il successo su Bergs - facebook.com Vai su Facebook

