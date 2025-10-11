Djokovic oltre la soglia della sofferenza | a Shanghai va in scena il martirio fisico di un 38enne

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno stoico e immenso Novak Djokovic è uscito battuto dalla semifinale dell'ATP 1000 di Shanghai per mano del monegasco Valentin Vacherot, che sta giocando il torneo della vita. Il campione serbo a 38 anni ha mostrato di non volersi arrendere ancora al corso del tempo, provando a spingere il proprio corpo oltre la soglia del dolore fisico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Novak Djokovic ammette: “Non ho in programma altri tornei oltre ai quattro Slam”

