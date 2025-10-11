Djokovic a terra ma non si ferma poi perde | il suo drammatico medical time
Il 38enne non rinuncia al match L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: djokovic - terra
Djokovic shock! Crolla a terra dopo lo scambio con Munar
Shanghai, anche Djokovic stremato dal clima: crolla a terra ma si rialza e va ai quarti. Video - X Vai su X
Djokovic soffre caldo e umidità a Shanghai: si accascia a terra e ha bisogno del saturimetro, ma vince contro Munar Il caldo continua a condizionare il Masters-1000 cinese, l'umidità è a tratti insostenibile. Oggi è toccato a Novak Djokovic, campionissimo s - facebook.com Vai su Facebook
Lacrime per Djokovic, messaggio struggente: il tennis perde un gigante - Nelle ultime ore il campione di tennis Novak Djokovic ha lanciato un importante messaggio per ricordare un amato personaggio. diregiovani.it scrive
Djokovic costretto a farsi medicare il piede che perde pezzi agli US Open: immagini impressionanti - Novak Djokovic, nel match d'esordio degli US Open, vinto in tre set contro Tien, ha dovuto fare i conti con un problema al piede destro. Lo riporta fanpage.it