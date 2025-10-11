SONDRIO Provengono dalla provincia e dall’Alto Lario le prime sei matricole del primo corso di laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano a Sondrio che si è inaugurato ieri nella sede di APF Valtellina di via Besta. Un momento decisamente storico per la provincia di Sondrio, che segna soprattutto un’importante opportunità rivolta ai giovani interessati per conquistare una laurea senza le spese di viaggio e alloggio che, sempre più spesso, se sommate alle rette, non consentono alle famiglie di poter sostenere un percorso post diploma dei figli. Per i futuri ingegneri informatici il triennio contempla sia lezioni e laboratori in presenza che da remoto e in forma asincrona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Diventare dottore nel capoluogo. Adesso si può con Ingegneria