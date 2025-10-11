Distrutto dalle fiamme l' autovelox dei misteri carabiniere libero dal servizio evita rischi e danni

“È vuoto!”, “No è pieno e periodicamente funzionante”. Queste le voci che sistematicamente si sono rincorse, da quando venne installato, sull'autovelox situato lungo la strada statale 640, poco prima d'arrivare alla rotonda degli scrittori. Autovelox o appariscente contenitore vuoto (che però. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

