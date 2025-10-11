Distesa misteriosa di guanti monouso lungo l’ex Ss 11 strada disseminata di plastica trasparente

Caravaggio. Una lunga distesa luccicante di quelli che, a prima vista, sembrerebbero guanti monouso come quelli in dotazione nei supermercati. È lo spettacolo insolito che si sono trovati davanti, nella mattinata di sabato 11 ottobre, gli automobilisti in transito lungo la strada che collega Treviglio a Caravaggio, all’altezza della rotonda del casello Brebemi. I guanti, di plastica trasparente, erano distribuiti tra la parte nord della rotatoria e i bordi delle varie strade afferenti, probabilmente spostati dal passaggio delle numerose auto che percorrono quotidianamente quel tratto di strada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

