Disordini e violenze continue Il questore chiude la discoteca Revocata la licenza a Bastia
Gravi e reiterati disordini in una discoteca a Bastia, il Questore di Perugia Dario Sallustio, ha disposto la revoca della licenza: gli agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto ieri alla notifica e all’esecuzione del decreto. Il provvedimento è stato assunto a seguito di ripetuti episodi di disordine e delle aggressioni consumatesi, nel periodo compreso tra settembre 2024 e agosto 2025, all’interno del locale e nella sua zona di pertinenza. Una scia di violenza che, da ultimo, il 30 agosto aveva costretto le forze dell’ordine a intervenire a più riprese stante il nutrito numero di persone coinvolte e in ragione della gravità delle tensioni che non accennavano ad arrestarsi; tensioni che si sono tradotte in violenti scontri a seguito dei quali due persone avrebbero riportato la frattura delle ossa nasali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
