disney riavvia il live action cancellato di rapunzel con scarlett johansson nel film

11 ott 2025

Disney sta rispolverando uno dei suoi progetti più attesi e controversi degli ultimi anni. Il live-action di Rapunzel, basato sul film d’animazione del 2010 che raccontava la storia di Raperonzolo, è ufficialmente tornato in fase di sviluppo iniziale. E la notizia più succulenta arriva dal casting: Scarlett Johansson sarebbe in trattative per interpretare Madre Gothel, la manipolatrice villain che ha tenuto la protagonista prigioniera nella sua torre per anni, sfruttando i poteri magici dei suoi capelli infiniti. La scelta di Johansson non è casuale. Con un bagaglio di oltre 17,7 miliardi di dollari di incassi globali al botteghino, due nomination agli Oscar e una versatilità attoriale che spazia dai blockbuster Marvel ai film d’autore, l’attrice rappresenta una garanzia commerciale e artistica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

