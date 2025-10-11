Disney + decide di aumentare in prezzi, e lo fa con una email con la quale avvisa i propri utenti in Italia. A partire dal mese di novembre, a patto che non ci siano disdette, l'abbonamento sarà automaticamente rinnovato alla nuova cifra. Nel messaggio inviato dall'azienda c'è proprio questo avviso, e gli abbonati avranno facoltà di decidere. A quanto pare l'adeguamento ha interessato tutti i tipi di abbonamento, dallo standard con pubblicità al Premium. Non se ne è salvato nessuno. Gli aumenti hanno riguardato sia gli abbonamenti annuali che quelli mensili. Ma di cosa si tratta? L'incremento non è particolarmente gravoso, nel senso che non si sono registrati degli aumenti onerosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Disney + alza i prezzi: ecco quanto costa adesso l'abbonamento in Italia