Disagio giovanile e uso di droghe Amante | Necessario creare rete di consapevolezza attorno ai ragazzi
"Dobbiamo spiegare ai ragazzi che esistono cose pericolosissime e non è una questione di secondo piano. Abbiamo il dovere di creare una rete di consapevolezza attorno ai ragazzi”. A ribadirlo è Giovanni Amante, Garante dell'infanzia del Comune di Messina che si è soffermato su uno dei temi più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: disagio - giovanile
Scuola-laboratorio e intelligenza artificiale per prevenire il disagio giovanile. Master di II livello
Disagio giovanile e devianza minorile, Andrea Nobili: “Serve un Piano straordinario regionale. Prevenire è meglio che reprimere”
Abbandono degli studi, abuso di droga e reati in aumento: a Palermo il disagio giovanile è un "intreccio catastrofico"
Domenica 12 ottobre in Piazza della Pace, dalle 18.30 COME STANNO I RAGAZZI? un evento dedicato al disagio giovanile organizzato da @glispaesati con il patrocinio del @comunecanegrate @Comune di Canegrate - facebook.com Vai su Facebook
“NEXT TALK – SALUTE MENTALE E DISAGIO GIOVANILE”, SEMINARIO ALL’UNIBAS DI POTENZA. INTERVENTO CONSIGLIERE PROVINCIALE GIORDANO (M5S) - X Vai su X
SCUOLA/ 1. E disagio psichico dei giovani, ecco la proposta per una “contromossa” degli adulti - Disagio giovanile, format sperimentato al Meeting: lavoro di gruppo partendo da situazioni concrete. Riporta ilsussidiario.net
Treviso, cresce l’allarme per le nuove droghe tra i giovani - TREVISO – Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani manifesta seria preoccupazione per l’escalation di aggressioni tra giovani, fenomeno recentemente correlato all’uso di ... Da ilnuovoterraglio.it