Disabilità 180mila euro dalla Regione Toscana per autonomia
Firenze, 11 ottobre 2025 - Anche per il 2025 la Regione Toscana ha confermato, le misure di sostegno finanziario per favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. I contributi regionali, che ammontano a 180 mila euro per il biennio 2025 e 2026, sono destinati alle persone con disabilità o ai componenti del nucleo familiare del disabile per coprire le spese sostenute nel corso del 2024 per l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, la modifica degli strumenti di guida per il trasporto delle persone con disabilità e il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
