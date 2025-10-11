Diritto di restare e di rientro | opportunità per Italia e Africa convegno con Fontana

ROMA – Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina (Sala della Lupa) di Montecitorio si svolgerà il convegnoDiritto di restare e di rientro: opportunità per Italia e Africa”. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

