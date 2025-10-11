Dimarco Inter pronto il rinnovo? Nerazzurri a lavoro per i prolungamenti in vista della prossima stagione
Inter News 24 Dimarco Inter, pronto il rinnovo? Il terzino, al centro delle trattative, è pronto a confrontarsi con la dirigenza per il prolungamento. Mentre l’Inter si concentra sulla preparazione in vista della stagione e i giocatori sparsi per il mondo con le rispettive nazionali, in Viale della Liberazione il focus è anche sul futuro, con i rinnovi contrattuali che cominciano a essere una priorità. Federico Dimarco, terzino sinistro di Cristian Chivu, è uno dei principali protagonisti di queste trattative. Come riportato da Corriere dello Sport, la situazione contrattuale di Dimarco è particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dimarco - inter
