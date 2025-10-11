Dilettanti oggi otto anticipi Junior Finale Gallerani tra i pali La Pieve cerca la prima vittoria

Lo Junior Finale ha scelto fra i pali Gianluca Gallerani, classe ’95, dopo i ko di Alberghini e Bretta. Già in D a Castelfranco (2013-14), poi in Eccellenza col San Felice, ha vestito le maglie di Vis San Prospero, Cavezzo, Nuova Aurora, Crevalcore, Solarese, Mirandolese, Ravarino e Crevalcore. In Eccellenza ha già giocato due gare con il Terre di Castelli il centrocampista Federico Corsi (2004) ex Sant’Agostino e Mezzolara. In Promozione La Pieve ha preso l’attaccante Luca Pellegrino (’99). OGGI. Sono 8 gli anticipi che riguardano le modenesi (ore 15). In Promozione La Pieve, ancora senza vittorie, va a Castellarano: reggiani senza Belfasti, Lusoli, Ficarelli e Borghi, nei granata infortunato Loussi, in dubbio Gilli e Davitti, rientrano Belfakir e Tudini Bellei, a disposizione Pellegrino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

