Dilettanti oggi otto anticipi Junior Finale Gallerani tra i pali La Pieve cerca la prima vittoria
Lo Junior Finale ha scelto fra i pali Gianluca Gallerani, classe ’95, dopo i ko di Alberghini e Bretta. Già in D a Castelfranco (2013-14), poi in Eccellenza col San Felice, ha vestito le maglie di Vis San Prospero, Cavezzo, Nuova Aurora, Crevalcore, Solarese, Mirandolese, Ravarino e Crevalcore. In Eccellenza ha già giocato due gare con il Terre di Castelli il centrocampista Federico Corsi (2004) ex Sant’Agostino e Mezzolara. In Promozione La Pieve ha preso l’attaccante Luca Pellegrino (’99). OGGI. Sono 8 gli anticipi che riguardano le modenesi (ore 15). In Promozione La Pieve, ancora senza vittorie, va a Castellarano: reggiani senza Belfasti, Lusoli, Ficarelli e Borghi, nei granata infortunato Loussi, in dubbio Gilli e Davitti, rientrano Belfakir e Tudini Bellei, a disposizione Pellegrino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dilettanti - oggi
Calcio dilettanti: oggi si radunano Centese e Gallo. Due colpi last minute per il Mesola. Sant’Agostino, pari 3-3 col Legnago
Calcio dilettanti. Oggi tante amichevoli sui campi del territorio
Dilettanti oggi in campo. Il Montombraro punta su Allegra. C’è il derby Cdr Mutina-Formigine
STARTING XI – COPPA ITALIA DILETTANTI Scelte fatte. Undici uomini, un solo obiettivo: portare a casa la battaglia d’andata. Oggi si gioca con testa, cuore e fame. ? Forulum vs Sesto Campano Andata Ottavi di Finale Ora si fa sul serio. #StartingXI #Co - facebook.com Vai su Facebook
Calcio dilettanti: dieci anticipi dall’Eccellenza alla Terza. Fabbrico, dai riscattati!. Montecchio: 7° hurrà? - Il programma odierno dei dilettanti prevede dieci anticipi, e spicca la sfida in Eccellenza di un Fabbrico (4 punti) ... Da msn.com
La Pieve, Mbaye in porta. Sono otto gli anticipi - Domani la Cittadella torna a San Damaso per affrontare il fanalino Progresso. Lo riporta ilrestodelcarlino.it