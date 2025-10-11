Dilettanti e giovanile Sancat nuovo campo Una giornata di festa
Inaugurazione del ristrutturato campo da calcio Romagnoli B con nuova illuminazione e manto in erba sintetica. Giornata di festa per la Sancat di Coverciano che dispone ora di un impianto rinnovato e moderno che rappresenta un punto di riferimento per la comunità e il territorio. All’evento erano presenti Letizia Perini assessore allo sport del Comune, Michele Pierguidi presidente del Quartiere 2, Andrea Vannucci consigliere regionale, insieme a due bandiere della Fiorentina, Daniele Amerini e Roberto Ripa, legati da sempre al calcio e oggi impegnati nella crescita dei giovani. Tra gli ospiti Costantino Nicoletti, procuratore sportivo vicino alla Sancat da oltre vent’anni, e il fratello Carletto Nicoletti, dj e speaker internazionale, cresciuto calcisticamente proprio in gialloblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
