Difendere il diritto d'asilo non è mai stato così urgente La class action in Veneto è un primo tassello

di Chiara Trevisani* A 12 anni dalla tragedia di Lampedusa, in cui persero la vita oltre 348 migranti a pochi metri dalle coste italiane, interrogarsi sul presente e futuro del diritto di asilo, oggi sempre più sotto attacco, diviene non solo opportuno, ma doveroso. Se per decenni il diritto d’asilo è stato riconosciuto come inalienabile e imprescindibile, ampliato e tutelato dalle legislazioni sovranazionali e nazionali e dalle sentenze delle corti di giustizia, stiamo assistendo, negli ultimi anni, al fenomeno inverso. Si può constatare, infatti, l’esplicita intenzione di molti governi europei, incluso quello italiano, di eroderlo e svilirlo in maniera graduale, goccia dopo goccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

