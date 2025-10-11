Dietro la squadretta spunta un’altra inchiesta per corruzione

Il presunto capo dei carabinieri agli ordini di Venditti era vicino a un generale e due imprenditori sotto processo per appalti truccati.. Chiesti controlli bancari anche sulla toga che archiviò Sempio e su quelli delle Cappa.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

