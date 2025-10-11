Dietro la squadretta spunta un’altra inchiesta per corruzione
Il presunto capo dei carabinieri agli ordini di Venditti era vicino a un generale e due imprenditori sotto processo per appalti truccati.. Chiesti controlli bancari anche sulla toga che archiviò Sempio e su quelli delle Cappa.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: dietro - squadretta
Mario Biondi papà di dieci figli: “Una grande benedizione, non metto limiti alla provvidenza” ? Dietro la voce calda e inconfondibile che ha reso immortale This is What You Are, Mario Biondi è soprattutto un padre. In un’intervista al Corriere della Sera, il ca - facebook.com Vai su Facebook