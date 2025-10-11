Dietro il mistero il crime tra invenzione e cronaca Appuntamento alla Libreria Perugia

Perugiatoday.it | 11 ott 2025

Scrittori umbri che hanno ambientato in Umbria gialli e noir incontrano gli autori di libri che raccontano i delitti più gravi avvenuti nella regione. Fantasia e realtà a confronto per approfondire le più attuali tematiche inerenti reati, indagini e processi. Ovvero: invito alla lettura, accenni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

