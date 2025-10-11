Dieci anni dall' omicidio di Marco Vannini la madre | Siamo entrati nella casa dove nostro figlio è morto Sembrava che fosse lì ad aspettarci

Era la notte del 17 maggio 2015 quando Marco Vannini moriva in circostanze incredibili. Ripercorre la sua storia e i sei anni serviti per ottenere giustizia il libro L'ultima notte di Marco. Verità e bugie sul caso Vannini (Piemme). L'intervista a Marina Conte, mamma di Marco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

